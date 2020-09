Тенис Още една майка с впечатляващо представяне на US Open 09 септември 2020 | 12:06 - Обновена Прочетена 471 0



For the first time in Grand Slam history, three moms are into the quarterfinal.



1. Serena Williams

2. Victoria Azarenka

3. Tsvetana Pironkova — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020 Двубоят продължи 2 часа и 35 минути, като в първия сет Блинкова и Кудерметова губеха в резултата с 2:4, но направиха обрат до 7:5. Във втората част Звонарьова и Зийгемунд реализираха ранен пробив и по-късно авансът им стана 5:2. Така двете затвориха сета с с 6:3 и вкараха мача в решаваща трета част. Третият сет започна с 4 поредни пробива - по два за всяка от двете двойки. Мачът вървеше към тайбрек, но в последния възможен момент - в 12-ия гейм, Звонарьова и Зийгемунд пробиха и спечелиха. На финала те очакват №3 в схемата Никол Меличар (САЩ) / Ифан Ксу (Китай) или изцяло американския дует Тейлър Таунзенд / Ейжа Мухамад.

14 years after lifting the #USOpen women’s doubles trophy, @verazvonareva will compete for the title again.



Former champion @BrunoSoares82 also going for another title, this time with partner Mate Pavic.



Doubles Wrap: https://t.co/Ow1EATXSLO pic.twitter.com/C9vUCeaiu2 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020 Вера Звонарьова е бивша №2 в света на сингъл и финалистка на "Уимбълдън 2010" и US Open 2010. Тя има две титли от "Големия шлем" на двойки - през 2012 триумфира на Australian Open, а през 2016 печели US Open. В момента рускинята е №178 в ранглистата на WTA на сингъл и №86 на двойки. На смесени двойки пък е шампионка на US Open през 2004 и на "Уимбълдън" през 2006.



36-годишната рускиня е преследвана от контузии в кариерата си, а през 2016 роди момиченцето Евелина. В последните години тя прави опит за нов пробив в WTA тура.



