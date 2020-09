Цветан Соколов с 14 точки, Динамо (Москва) отнесе Зенит (Санкт Петербург)

View this post on Instagram

Мощный старт «Белогорья» в Кубке России Команда Игоря Юричича уверенно побеждает новоуренгойский «Факел» - 3:1 (25:22, 20:25, 25:12, 25:18). Ну а мы ожидаем старта встречи наших ребят против петербургского «Зенита».

