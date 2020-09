НБА Леброн и Рондо запалиха искрата за победа на Лейкърс над Хюстън в мач №3 09 септември 2020 | 09:33 - Обновена Прочетена 208 0



ЛеБрон Джеймс отбеляза 36 точки за Езерняците. Раджон Рондо пък избухна в най-важния момент от мача - четвъртата част, за да наклони везните в полза на Лос Анджелис.



Джеймс подобри рекорда от 162 победи в плейофите, като до този момент номер 1 беше друг бивш играч на тима му - Дерек Фишер със 161.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the all-time leader in #NBAPlayoffs WINS! pic.twitter.com/Rz9qA8On1t — NBA (@NBA) September 9, 2020 Рондо пък наниза 21 точки и подаде 9 завършващи паса, за да отвори пътя към успеха. Той отбеляза 8 точки в серията 10:0 за Лейкърс в началните минути на четвъртия период, както и подаде за другия кош в този момент.



Антъни Дейвис реализира 26 точки, а Кайл Къзма прибави 14. За Ракетите Джеймс Хардън завърши с 33 точки, а Ръсел Уестбрук остана с 30. "At the end of the day, we just hope we make [Kobe] and his family proud." - @KingJames pic.twitter.com/cpQaVjbc3I — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2020 Лейкърс поведе с 2-1 победи над Хюстън на Запад, след като спечели третата среща със 112:102.



