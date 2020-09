НБА Маями на финал в Източната конференция за първи път от 2014 година 09 септември 2020 | 09:09 - Обновена Прочетена 521 0



копирано





Джими Бътлър и Горан Драгич вкараха по 17 точки за Хийт, който взе серията с 4-1 и чака на финала Бостън или Торонто. Това е първо участие за Маями във финал в Конференцията от 2014-а година насам и първо участие на Бътлър във Финална четворка в кариерата.

WE'RE OFF TO THE EASTERN CONFERENCE FINALS. pic.twitter.com/jScXBu421M — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 9, 2020 Джей Кроудър вкара 16 точки, а Тайлър Херо добави 14. Бам Адебайо остана с 13, а Кели Олейник наниза 12 за победителите.



Крис Мидълтън беше най-добър реализатор за Милуоки с 23 точки, а след него се нареди Брук Лопес с 15 и 14 борби. Донте ДиВинченцо отбеляза 17, Уесли Матюс и Марвин Уилямс останаха с по 11. Ерик Бледсо опита да помогне с 9 асистенции за Бъкс.

MOOD @MiamiHEAT KEEP GOING BOYS! #HeatNation pic.twitter.com/lcXVjIFqa7 — Chris Bosh (@chrisbosh) September 9, 2020 Макар и да не игра, Адетокумбо се опита да бъде полезен за отбора си, като подкрепяше играчите от пейката, надъхваше ги преди мача на загрявката, а на полувремето опита да вкара от своята енергия в разговорите. Но това не се оказа достатъчно за отбор номер 1 в редовния сезон. Маями Хийт се класира за финала в Източната конференция на НБА, след като в петия мач от серията срещу Милуоки спечели със 103:04. Голямата звезда на Бъкс Янис Адетокумбо не игра в срещата заради разтежение на десния глезен, а най-добрият отбор в редовния сезон вече е извън битката за титлата.Джими Бътлър и Горан Драгич вкараха по 17 точки за Хийт, който взе серията с 4-1 и чака на финала Бостън или Торонто. Това е първо участие за Маями във финал в Конференцията от 2014-а година насам и първо участие на Бътлър във Финална четворка в кариерата.Джей Кроудър вкара 16 точки, а Тайлър Херо добави 14. Бам Адебайо остана с 13, а Кели Олейник наниза 12 за победителите.Крис Мидълтън беше най-добър реализатор за Милуоки с 23 точки, а след него се нареди Брук Лопес с 15 и 14 борби. Донте ДиВинченцо отбеляза 17, Уесли Матюс и Марвин Уилямс останаха с по 11. Ерик Бледсо опита да помогне с 9 асистенции за Бъкс.Макар и да не игра, Адетокумбо се опита да бъде полезен за отбора си, като подкрепяше играчите от пейката, надъхваше ги преди мача на загрявката, а на полувремето опита да вкара от своята енергия в разговорите. Но това не се оказа достатъчно за отбор номер 1 в редовния сезон. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 521 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1