Бившата на Хълк проговори след сватбата му с племенницата й

View this post on Instagram

Você me ensinou o que é amar de verdade e, acima de tudo, o que é ser amado. Não tenho dúvidas quanto ao que desejo para mim de agora em diante: uma vida ao teu lado. Feliz aniversário meu Amor TE AMO MINHA PEQUENA

A post shared by Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) on Sep 4, 2020 at 8:43pm PDT