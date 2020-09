Тенис Зверев проспа първия сет, но пребори Чорич след сериозна битка (видео) 09 септември 2020 | 00:48 - Обновена Прочетена 84 0



Alexander Zverev & Borna Coric played in the 2013 US Open Boys' Singles SF.



Coric won, 4-6, 6-3, 6-0. pic.twitter.com/avI3qurV0k — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020 Така Зверев се поздрави с втора победа срещу Чорич в петия мач между двамата. Двамата вече имаха един мач на US Open - през 2017 година, когато хърватинът постигна драматична победа във втория кръг с 3:6, 7:5, 7:6 (1), 7:6 (4). Сега обаче 23-годишният Чорич, който изигра епичен мач срещу Стефанос Циципас в третия кръг и изхвърли 22-годишния грък от турнира след 6 спасени мачбола, преклони глава пред Зверев, който за място на финала ще спори с канадеца Денис Шаповалов или испанеца Пабло Кареньо Буста.







Германецът проспа първия сет, в който Чорич след 1:1 направи серия от пет поредни гейма. В средата на втората част хърватинът реализира пробив, който му позволи да поведе с 4:2. Зверев обаче успя бързо да върне брейка, изравни за 4:4 и сетът трябваше да бъде решен в тайбрек. Зверев го измъкна със 7:5 и вече дишаше по-спокойно. В третия сет германецът пръв проби, но Чорич направи рибрейк за 2:2. До края на частта нямаше повече пробиви, а във втория пореден тайбрек в мача Зверев не остави шансове на съперника си - 7:1.

All smiles for @alexzverev!



The No. 5 seed is into his first career #USOpen semifinal. pic.twitter.com/ap96qanz8a — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020 В петия гейм на четвъртия сет Чорич пропиля отлична възможност. Той пропусна 4 брейкпойнта, включително от 0:40, а малко след това, в осмия гейм, Зверев проби подаването на хърватина за 5:3, което се оказа решаващо. Макар и не по най-гладкия начин, Зверев затвори сета с 6:3, с което спечели мача и се класира на полуфиналите.

25 years since a German man has made the final four at the #USOpen.



