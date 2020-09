Тенис Джокович с джентълменско послание към феновете си 08 септември 2020 | 22:30 - Обновена Прочетена 817 0



Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our community’s support too. She’s done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2) — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020 Поведението на въпросната странична съдийка бе подложено на много коментари, като някои фенове я обвиниха, че е преиграла, а привърженици на Джокович са намерили Instagram профила на дамата и са я обиждали. Това явно е накарало Ноле да се обърне към феновете си с послание в подкрепа на съдийката.



Световният №1 Новак Джокович се обърна към феновете си с призив да не бъдат негативно настроени към страничната съдийка Лора Кларк от мача на сърбина с Пабло Кареньо Буста от 1/8-финалите на US Open. Както е известно, Джокович напусна турнира по доста странен и нелеп начин, след като бе дисквалифициран, заради това че е ударил (макар и неволно - б.р.) с топка в гърлото странична съдийка. Джокович даде израз на яда си от неблагоприятното за него в онзи момент развитие на мача, но това доведе до противоречивото му изхвъряне от турнира.

