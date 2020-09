Тенис Брейди продължава да гази на US Open и вече е на полуфинал без загубен сет 08 септември 2020 | 20:46 - Обновена Прочетена 1049 0



She's getting stronger! @jennifurbrady95 | #USOpen pic.twitter.com/1Xz9aLD96B — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020 Брейди контролираше мача днес от самото начало. Тя поведе с 4:0 в първия сет, загуби следващите два гейма, но в крайна сметка без особени трудности затвори частта с 6:3. Във втория сет американката отново взе ранен аванс, този път от 2:0. Путинцева изравни за 2:2, но следващите 4 гейма бяха спечелени от Брейди и след 1 час и 9 минути игра тя записа най-силното постижение в кариерата си досега.

Jen Brady's closet set at the 2020 US Open was 6-4.@jennifurbrady95 | #USOpen pic.twitter.com/D44Md2fDUs — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020 Дженифър Брейди направи 6 аса и нито една двойна грешка в мача, докато противничката й записа по една директна точка от начален удар и една двойна грешка. Брейди имаше смазващо предимство при уинърите - 22:7, въпреки че направи далеч повече непредизвикани грешки от поставената под №23 Путинцева - 24:9. Most famous Bradys in human history:@TomBrady @WayneBrady

Alice Brady@jennifurbrady95 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020 Най-впечатляващата победа на Брейди дотук в турнира бе може би тази срещу бившата №1 в света и шампионка в Ню Йорк преди 4 години Анжелик Кербер. Брейди срази германката на 1/8-финалите с 6:1, 6:4.

Американката Дженифър Брейди за първи път в кариерата си се класира за 1/2-финалите на турнир от "Големия шлем". В първия мач от 1/4-финалите при жените на US Open поставената под №28 в схемата Брейди надигра категорично представителката на Казахстан Юлия Путинцева с 6:3, 6:2. Така 25-годишната американка достига до фазата на последната четворка без загубен сет в петте си срещи на турнира дотук. Преди началото на US Open 2020 Брейди никога не бе преминавала четвъртия кръг на турнир от "Големия шлем", като именно осминафиналите бяха върховото й постижение в Ню Йорк. Сега обаче тя е на полуфинал, където очаква победителката от двубоя между Наоми Осака и Шелби Роджърс, които ще играят помежду си тази нощ.

