Цветан Соколов стартира с 12 точки и победа с Динамо (Москва)

Яркая игра и уверенная победа над «Динамо-ЛО» - 3:0 Завтра встречаемся с петербургским «Зенитом». Ждем болельщиков на трибунах. Начало встречи в 18:30.

