Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха ударно за Купата на Русия (видео)

Есть первая победа на Кубке России! «Локомотив» в трёх партиях обыгрывает «Газпром-Югру» из Сургута – так держать, парни! Самым результативным игроком матча стал Ильяс Куркаев @kurkaev20 – в его активе 15 очков ! Дражен Лубурич набрал 13 очков, Марко Ивович @mare___8 – 10 . «Газпром-Югра» (Сургут) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (13:25, 20:25, 23:25).

