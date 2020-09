Тенис И министър Кралев поздрави Цветана Пиронкова 08 септември 2020 | 12:53 Прочетена 230 0



"Цветана Пиронкова прави феноменално завръщане на корта! След близо три години извън големия тенис българката достигна до ¼ финалите на Откритото първенство на САЩ. Браво, Цвети! Снощи тя се наложи с 2:1 сета над Ализе Корне (Франция) и вече е сред най-добрите осем на турнира от Големия шлем. Със спечелените точки до тук Цвети прави огромна крачка към участие на четвърти Олимпийски игри. До момента тя представяше България в Пекин, Лондон и Рио де Жанейро. Пиронкова има най-много участия и победи за националния ни отбор за Fed Cup. Постигнала е 29 успеха в 55 срещи от престижната надпревара.





Следва огромно предизвикателство в лицето на Серина Уилямс. Успех, Цвети!" Министърът на младежта и спорта Красен Кралев се присъедини към поздравленията за Цветана Пиронкова, която след 3-годишно отсъствие направи фурор на US Open и се класира за четвъртфиналите.

