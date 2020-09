Григор Димитров тренира в академията на Рафа Надал (видео + снимки)

A post shared by Daniel Djenev (@danieldjenev) on Sep 7, 2020 at 8:33pm PDT

View this post on Instagram

@GrigorDimitrov Welcome back to the #RafaNadalAcademy pic.twitter.com/CRImqwDHY8

"Добре дошъл отново в Академия Рафа Надал. Въпреки дъжда, се насладихме на хубава тренировка на закрито между Гигор Димитров и Надал", написаха към фотосите.

Despite the rain, we enjoyed a great indoors practice with @GrigorDimitrov & @rafaelnadal! VAMOS pic.twitter.com/tewdKwf2qo