Тенис Григор Димитров тренира с Рафа Надал 07 септември 2020 | 21:55 - Обновена Прочетена 658 0



копирано





"Добре дошъл отново в "Академия Рафа Надал", бе текстът към първата снимка на Григор Димитров.

Despite the rain, we enjoyed a great indoors practice with @GrigorDimitrov & @rafaelnadal! VAMOS pic.twitter.com/tewdKwf2qo — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) September 7, 2020

"Въпреки дъжда, се насладихме на хубава тренировка на закрито между Григор Димитров и Рафа Надал", пише във втория пост по темата.





Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров поддържа форма със световния №2 Рафаел Надал. След отпадането си от US Open хасковлията тренира с испанеца в неговата тенис академия. Това се вижда от снимки, публикувани в туитър акаунта на академията."Добре дошъл отново в "Академия Рафа Надал", бе текстът към първата снимка на Григор Димитров."Въпреки дъжда, се насладихме на хубава тренировка на закрито между Григор Димитров и Рафа Надал", пише във втория пост по темата.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 658 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1