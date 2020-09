Тенис Пускат по 20 000 зрители дневно на "Ролан Гарос" 07 септември 2020 | 19:45 - Обновена Прочетена 302 0



The FFT clarifies the conditions under which Roland-Garros 2020 can be held and gets ready to welcome tennis fans on 21st September : #RolandGarros pic.twitter.com/IFcbNFuzc0 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 7, 2020 За разлика от US Open, на "Ролан Гарос" ще има квалификации, но мачовете в пресявките ще се провеждат без публика. Основният турнир пък предвижда да приема около 20 000 зрители дневно. Лимитът за централния корт "Филип Шатрие" ще бъде 5000 зрители (стадионът е с капацитет 15 255). По максимум 5000 души дневно ще бъдат допускани и на втория по големина корт на турнира "Сюзан Ленглен" (който иначе е с капацитет 10 068 зрители), а на Корт "Симон-Матийо" ще бъдат допускани по 1500 души на ден (при пълен капацитет 5000). Маските ще са задължителни за всички, включително седящите по трибуните фенове.



В момента във Франция се забелязва увеличение на случаите на заразяване с коронавирус, като от началото на пандемията в страната са регистрирани над 30 000 смъртни случаи с причина COVID-19. Най-голямото събитие на клей в тениса - "Ролан Гарос", ще се проведе по план, като в тенис комплекса ще бъдат допускани ограничен брой зрители, обявиха организаторите на турнира от "Големия шлем" в Париж, който започва на 27 септември. Мястото, където се провежда надпреварата, ще бъде разделено на три зони. Във всяка зона ще има по един централен корт, който ще бъде обграден от други кортове. Движението на хора между зоните ще бъде забранено.За разлика от US Open, на "Ролан Гарос" ще има квалификации, но мачовете в пресявките ще се провеждат без публика. Основният турнир пък предвижда да приема около 20 000 зрители дневно. Лимитът за централния корт "Филип Шатрие" ще бъде 5000 зрители (стадионът е с капацитет 15 255). По максимум 5000 души дневно ще бъдат допускани и на втория по големина корт на турнира "Сюзан Ленглен" (който иначе е с капацитет 10 068 зрители), а на Корт "Симон-Матийо" ще бъдат допускани по 1500 души на ден (при пълен капацитет 5000). Маските ще са задължителни за всички, включително седящите по трибуните фенове.В момента във Франция се забелязва увеличение на случаите на заразяване с коронавирус, като от началото на пандемията в страната са регистрирани над 30 000 смъртни случаи с причина COVID-19.

