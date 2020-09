Тенис Изхвърлянето на Джокович от US Open сложи край на 16-годишна традиция 07 септември 2020 | 17:44 - Обновена Прочетена 249 0



От 2004 година насам неизменно поне един измежду тримата тенис великани достига до фазата на последните 8 на турнир от "Големия шлем". Още в първото мейджър състезание след избухването на пандемията от коронавирус обаче тази забележителна традиция е прекъсната. Както е известно, носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Федерер няма да играе до края на годината, тъй като се възстановява от травма на коляното. Притежаващият един трофей от "Шлем"-а по-малко Надал пък пропусна (шампион в Ню Йорк за 2019 - б.р.) US Open 2020 заради лично решение, свързано с извънредната обстановка в света заради кризата, причинена от COVID-19.



За първи път от 16 години на 1/4-финалите на турнир от "Големия шлем" няма да видим нито един от Голямото трио при мъжете - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Това става възможно след драматичния случай с Джокович, който бе изхвърлен от US Open снощи, след като неволно уцели с топка странична съдийка по време на 1/8-финалния си мач с испанеца Пабло Кареньо Буста.

