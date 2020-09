А този защо не беше дисквалифициран? (видео)

Скандалът с Новак Джокович на US Open очаквано стана една от най-коментираните теми в спорта и разедини феновете. Някои са на мнение, че правилникът е бил спазен при решението на супервайзърите да елиминират сърбина, а други смятат, че цялата ситуация е преекспонирана и не е трябвало да се стига до толкова тежко наказание.

Лишават Ноле от всичко заработено в Ню Йорк

В Сърбия медиите, очаквано, са побеснели. Любопитни примери с подобни инциденти валят в интернет от цял свят, а съвсем наскоро в Ню Йорк се случи нещо идентично. Аляж Бедене удари с топката оператор на трибуните, но не получи дисквалификация, а официалният канал на АТР дори определи решението като “победа за здравия разум”.

Common sense prevails



Aljaz Bedene receives a code violation after this unfortunate incident with a court-side cameraman.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/AzQwKWOhke