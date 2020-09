Тенис Лишават Ноле от всичко заработено в Ню Йорк 07 септември 2020 | 06:47 Прочетена 242 0



Изумително! Джокович пропъден от US Open!

Така Джокович няма да вземе точки и пари от наградния фонд, а освен това ще бъде глобен. В допълнение той ще отнесе парична санкция и заради неявяването си на пресконференция. Световният номер 1 Новак Джокович ще бъде лишен от всички заработени пари от наградния фонд и спечелените точки за ранглистата от достигането си до 1/8-финалите на US Open, след като беше дисквалифициран за неспортсменско поведение. Сърбинът запрати една топка към дъното на корта след загубена точка в мача с Пабло Кареньо Буста и имаше лошия късмет тя да удари по гърлото една от съдийките край линията. Той се притече да види какво е станало, но правилникът е категоричен - следва дисквалификация. Малко по-късно организаторите на US Open излязоха с официална позиция по случая."В съответствие с правилата на турнирите от Големия шлем, играч се дисквалифицира след умишлен или случаен, но опасен удар по топката на корта, който нанася вреда", пишат организаторите.Така Джокович няма да вземе точки и пари от наградния фонд, а освен това ще бъде глобен. В допълнение той ще отнесе парична санкция и заради неявяването си на пресконференция.

