Кирьос не пропусна да "захапе" Джокович

"Поставете ме на мястото на Джокера. Ако случайно ударя в гърлото едно от децата край корта, за колко ли години ще ме накажат?", пита Кирьос и пусна три варианта на отговор в профила си в Туитър - 5,10 и 20 години. Почитателите му се шегуват, че най-вероятно ще бъде наказан до живот. Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020 Скандалният австралийски тенисист Ник Кирьос не пропусна да направи своя коментар на дисквалификацията на световния номер 1 Новак Джокович от US Open. Сърбинът беше отстранен от надпреварата, след като в края на първия сет от 1/8-финалите срещу Пабло Кареньо Буста удари с топката една от съдийките край корта."Поставете ме на мястото на Джокера. Ако случайно ударя в гърлото едно от децата край корта, за колко ли години ще ме накажат?", пита Кирьос и пусна три варианта на отговор в профила си в Туитър - 5,10 и 20 години. Почитателите му се шегуват, че най-вероятно ще бъде наказан до живот.

