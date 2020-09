Тенис Зверев е за първи път на 1/4-финал на US Open 06 септември 2020 | 22:39 Прочетена 246 0



Александър Зверев достигна до 1/4-финалите на US Open за пръв път в кариерата си след трисетова победа над 99-ия в света Алехандро Давидович Фокина. Германецът показа отлична игра и не загуби сет за пръв път от началото на турнира. Мачът започна с гейм за Фокина, но Зверев много бързо охлади ентусиазма на младия испанец, като спечели пет поредни гейма, последният от тях на нула. Фокина намали на 5-2, но вече нищо не можеше да спре Зверев и той спечели сета след само 26 минути игра. Това не обезкуражи Фокина и той записа пробив още в началото на втория сет, повеждайки с 2-0. Подобно на първия сет обаче Зверев и сега вдигна рязко темпото и не даде повече геймове на опонента си до края на сета. Третият сет протече по съвсем същия сценарии като предходните два. Фокина излезе напред в резултата, но радостта му и сега не трая никак дълго и Зверев отново направи страхотна серия от шест поредни гейма, приключвайки мача само за 91 минути игра. Така Зверев достигна до 1/4-финалите на US Open за пръв път в своята кариера. Предишното му най-добро постижение бе 1/8-финал, до който той достиган в последните две издания на турнира. В следващата фаза Зверев ще се изправи срещу победителя от мача между Борна Чорич и Джордън Томпсън, които играят по-късно тази вечер. TennisKafe.com

