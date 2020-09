Ерик Гордън: Можеш да спреш ЛеБрон само като го накараш да стреля

Гардът на Хюстън Рокетс Ерик Гордън разкри по какъв начин ще се опита да опази суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. 193-сантиметровият стрелец на “ракетите” поема отговорността да се справя с лидера на “езерняците”, като целта му е да не позволява на “Краля” да се доближава до подкошието, а да го кара да залага на стрелбата си.

Pretty strong defense here by Eric Gordon here on LeBron James. pic.twitter.com/XCDbSeLAX4