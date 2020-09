Ализе Корне към Пиронкова: Никой не може да те спре

Следващата съперничка на Цвети търси първи 1/4-финал на турнир от "Големия шлем"

Nice moment between Cornet & Pironkova after they saw each other in the locker room.



They'll face off in the 4R. pic.twitter.com/zDWKf8K8ri — Ravi Ubha (@raviubha) September 6, 2020

Французойка застава на пътя на Пиронкова на US Open

First time in the fourth round in New York.



A big moment for @alizecornet: https://t.co/B26KKbMPN1#USOpen pic.twitter.com/qapXqeuZq3 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Read how the comeback mom feels about being back in the second week of a Slam: https://t.co/rIkQuFiDWw (warning, it'll give you feels)#USOpen pic.twitter.com/LjDMdDEdaX — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

30-годишната французойка Ализе Корне коментира предстоящия мач с Цветана Пиронкова на 1/8-финалите на US Open. Корне за първи път в кариерата си достига до тази фаза в Ню Йорк, като това стана възможно след успех срещу поставената под №7 Медисън Кийс, след като при резултат 7:6 (4), 3:2 за французойката, представителката на САЩ се отказа поради травма. В същото време Корне никога в кариерата си до момента не е съумявала да преодолее четвъртия кръг на турнир от "Големия шлем"."Изобщо не знаех, че съм от нейната страна на схемата. Видях я след нейния мач в съблекалнята. Попитах я: "Победи ли?". Тя каза: "Да". Изглеждаше изненадана от себе си. Аз казах: "О, Боже, никой не може да те спре". Какво завръщане! Посмяхме се. Познавам я от дълго време, от години играем в тура. Тя се завърна така, сякаш нищо не се е случило и играе най-добрия си тенис. Наистина впечатляващо.Спомням си, че съм губила от нея в миналото, затова знам, че тя може да игаре страхотен тенис, бекхендът й е невероятен. За разнообразие може и аз да съм фаворитът сега. Не ме е грижа. Така или иначе мачът ще бъде едно хубаво предизвикателство. Ще видим какво ще се получи.Ще говоря утре със Сандра (треньорката на Корне Сандра Заниевска - б.р.) за мача и как да вляза в двубоя по най-добрия възможен начин, защото никога досега не съм била на 1/4-финал на турнир от "Големия шлем". Определено за мен ще е специално да играя в понеделник. Може би ще има малко по-голямо напрежение, но аз съм готова за предизвикателството. Развълнувана съм", сподели на пресконференцията след края на мача си с Медисън Кийс опитната французойка, която има една победа от три мача срещу Цвети.Попитана как ще коментира думите на Пиронкова, че Корне е играч, който винаги се бори до последната точка, французойката отговори: "Каква репутация имам. Харесва ми (смее се)"."Какво ме прави толкова решителна? Не зная, винаги съм била такава. Боец съм, обичам а се състезавам. Обичам да побеждавам. Мисля, че съм пристрастена към това чувство да се печели. Затова никога не се отказвам. Така е, защото винаги опитвам до последно, никога не се предавам. Такава съм и в личния ми живот. Това ми е в ДНК-то, предполагам. Не мога да направя много по въпроса. Момичетата ме познават по този начин. Ще има страхотна битка в понеделник", завърши Корне, която в момента е №56 в ранглистата на WTA, но е достигала до 11-ото място.