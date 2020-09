Рей завърши с победа втория уикенд на "Арагон"

Джонатан Рей (Kawasaki) завърши с победа втория пореден състезателен уикенд от Световния супербайк шампионат (WSBK) на испанската писта „Моторланд Арагон“. Северноирландецът, който бе втори и в двете предходни състезания този уикенд триумфира в ожесточена битка срещу победителите от двата старта Михаел Рубен Риналди (GoEleven Ducati) и Скот Рединг (Ducati).

На старта петкратният шампион трансформира своята втора стартова позиция в първа още преди първия завой, но подобно на сутрешното суперпол състезание, той отстъпи водачеството на Рединг още преди края на обиколката. След това двамата се вкопчиха в битка за лидерството, докато Риналди остана трети, но дишаше във врата на Рей и Рединг.

Рей направи своя решителен ход в седмия завой на шестата обиколка, като двамата с Рединг впоследствие караха три завоя гума до гума. Това позволи на Риналди да изпревари и двамата, докато Рей все пак мина пред заводския пилот на Ducati. Впоследствие представителят на Kawasaki наложи сериозна преса над младия италианец, като борбата между двамата продължи цели девет тура, в крайна сметка три обиколки преди края Рей атакува отново в комбинацията от шести и седмица завой, като Риналди нямаше отговор срещу маневрата на световния шампион.

С победата си днес, Рей увеличи аванса си на върха в генералното класиране, където той е водач с актив от 243 точки и води с 36 пред Рединг. Трети със 147 пункта е Топрак Разгатьоглу (Yamaha), който се възползва от незавършването на Чаз Дейвис (Ducati) и си върна третото място.

Следващият кръг от WSBK ще се проведе на пистата „Каталуния“ край Барселона между 18 и 20 септември.