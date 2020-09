Тенис Тийм, Оже-Алиасим и Фучович впечатлиха с майсторски изпълнения (видео) 06 септември 2020 | 15:14 - Обновена Прочетена 146 0



OH. MY.



Come for the INSANE Fucsovics around-the-net shot, stay for @FTiafoe 's reaction pic.twitter.com/TQMR3glouR — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020 20-годишният суперталант Феликс Оже-Алиасим пък за първи път в кариерата си ще играе във втората седмица на турнира от "Големия шлем", след като се разправи с французина Корентен Муте с 6:1, 6:0, 6:4. По време на мача и двамата пробваха удар между краката (т. нар. "хотдог"), но и в двата случая точката беше за младия канадец, който за разлика от съперника си, комбинира ефектността с ефикасност.

He's got the eye of the tiger...@felixtennis is on the prowl.#USOpen pic.twitter.com/SfuDxhDNdz — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020 Един от фаворитите за титлата Доминик Тийм също продължава на 1/8-финалите. Поставеният под №2 в схемата австриец се справи с коравия хърватин Марин Чилич с 6:2, 6:2, 3:6, 6:3. В началото на третия сет Тийм "препарира" противника си с топовен бекхенд по правата в стил Вавринка, който ценителите няма как да не аплодират. Няколко великолепни изпълнения се откроиха в мачовете от третия кръг при мъжете на Откритото първенство на САЩ. Унгарецът Мартон Фучович, който надви в изтощителна петсетова битка Григор Димитров във втория кръг, загуби в следващата фаза от представителя на домакините Франсис Тиафо с 2:6, 3:6, 2:6. Унгарецът обаче сътвори едно от най-впечатляващите изпълнения от началото на турнира. Във втория сет той спечели точка с рядко срещан удар покрай мрежата, което направо шашна противника му. Реакцията на Тиафо на отиграването на Фучович бе не по-малко любопитна от самия удар.20-годишният суперталант Феликс Оже-Алиасим пък за първи път в кариерата си ще играе във втората седмица на турнира от "Големия шлем", след като се разправи с французина Корентен Муте с 6:1, 6:0, 6:4. По време на мача и двамата пробваха удар между краката (т. нар. "хотдог"), но и в двата случая точката беше за младия канадец, който за разлика от съперника си, комбинира ефектността с ефикасност.Един от фаворитите за титлата Доминик Тийм също продължава на 1/8-финалите. Поставеният под №2 в схемата австриец се справи с коравия хърватин Марин Чилич с 6:2, 6:2, 3:6, 6:3. В началото на третия сет Тийм "препарира" противника си с топовен бекхенд по правата в стил Вавринка, който ценителите няма как да не аплодират.

