Тиктъм с втора победа за сезона във Формула 2

Пилотът от академията за млади таланти на Уилямс Дан Тиктъм (DAMS) записа своята втора победа от началото на сезона във Формула 2 след като триумфира в днешната спринтова надпреварата на пистата „Монца“. "Very good, excellent job team!"#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/284vzihM3R — Formula 2 (@FIA_F2) September 6, 2020 Британецът потегли от втора позиция на стартовата решетка, но още до спирането за първия шикан бе на чело и наложи жестоко темпо в началните турове, което му позволи да отвори достатъчно голяма преднината пред останалата част от колоната и да завърши необезпокояван с аванс от 4.6 секунди пред Калъм Илот (UNI-Virtuosi). Трети на подиума в днешния ден се качи Кристиан Лунгард (ART), който направи много силни заключителни обиколки, в които успя да се справи без проблемно със стартиралия първи Луи Делетра (Charouz). За Лунгард това бе втори подиум на италианското трасе, след като във вчерашната основна надпревара той отново остана трети. LAP 20/21



More valuable points for Schumacher



He's claimed P4 from Deletraz#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/jrfHVWjmFP — Formula 2 (@FIA_F2) September 6, 2020 Четвърти зад него завърши вчерашният победител Мик Шумахер (Prema), който кара повече от половината състезание с плоско петно на своята предна лява гума, след като допусна грешка в спирането за първия шикан при борбата си с Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi). Въпреки жестоките вибрациите синът на седемкратния световен шампион във Формула 1 успя да настигне и изпревари Делетра в началото на предпоследната обиколка. Швейцарецът все пак задържи съдържа съотборника на Шумахер Роберт Шварцман зад себе си и се поздрави с петата позиция на финала. Последните две места в зоната на точките бяха заети от Джехан Дарувала (Carlin) и Джак Ейткен (Campos). TOP TEN



A grand finale for a crazy weekend!#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/O5UzKAOAbq — Formula 2 (@FIA_F2) September 6, 2020 След двете състезания на „Монца“, лидер в генералното класиране с актив от 146 точки е Илот, който е следван от Шумахер със 141 и Шварцман със 138. Следващият кръг във Формула 2 ще се проведе отново в Италия, но на пистата „Муджело“ идната седмица. Двете състезания в Тоскана са с начален час съответно 17:45 в събота и 12:10 часа в неделя българско време.

