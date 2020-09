Германия Сане: Дойдох в Байерн, за да поема отговорност 06 септември 2020 | 13:41 - Обновена Прочетена 345 0



копирано





“Искам да развълнувам феновете. Целта ми винаги е да давам най-доброто от себе си във всеки мач за отбора и за хората, които са там. Привържениците трябва да се забавляват, когато ни гледат на терена. Разбира се, искам да спечеля и възможно най-много победи и титли. Никога да не отказвам, винаги да продължавам напред и винаги да съм гладен за успехи - всичко това е важно за мен. Sané: "I've come here to accept responsibility."



Interview #FCBayern #MiaSanMia #Säbener51 — CHAMPIONS OF EUROPE (@FCBayernEN) September 6, 2020 Мисля, че е важно винаги да мога да се погледна в огледалото. Вземам своите решения и го правя съзнателно, без да ми влияе някой друг. Винаги стоя зад моите решения. Разбира се, отворен съм към предложения, но в крайна сметка винаги трябва да можеш да си направиш самооценка. В живота винаги става въпрос за учене. То никога не свършва. Това е единственият начин да прогресираш на терена и като цяло. Това е и една от причините защо сега съм в Байерн. Искам да опозная нещо ново и да имам нов стимул. Убеден съм, че мога да премина към следващото ниво на моето развитие в този велик клуб. @LeroySane19 on taking the number shirt #FCBayern #MiaSanMia #Säbener51 pic.twitter.com/ufIh1uIu4P — CHAMPIONS OF EUROPE (@FCBayernEN) September 6, 2020 Бих искал да играя ключова роля в един от най-големите клубове в света. Все още нямам трофей в Германия. Мисля, че трябва да променим това. Фланелката с номер 10? Мога да се справя с напрежението и не съм от типа хора, които лесно се притесняват. Това е номер с голяма история и големи играчи са го носили преди мен. Чест е да нося тази фланелка. Но аз избрах този номер съзнателно, за да заявя, че съм дошъл тук да поема отговорност. Имам големи цели с Байерн и искам да покажа, че хората изцяло могат да разчитат на мен”, заяви Сане пред клубното списание.

Новото попълнение на Байерн (Мюнхен) Льорой Сане е поставил големи цели пред себе си - да спечели трофеи с клуба и да докаже на феновете, че може да се разчита на него.“Искам да развълнувам феновете. Целта ми винаги е да давам най-доброто от себе си във всеки мач за отбора и за хората, които са там. Привържениците трябва да се забавляват, когато ни гледат на терена. Разбира се, искам да спечеля и възможно най-много победи и титли. Никога да не отказвам, винаги да продължавам напред и винаги да съм гладен за успехи - всичко това е важно за мен.Мисля, че е важно винаги да мога да се погледна в огледалото. Вземам своите решения и го правя съзнателно, без да ми влияе някой друг. Винаги стоя зад моите решения. Разбира се, отворен съм към предложения, но в крайна сметка винаги трябва да можеш да си направиш самооценка. В живота винаги става въпрос за учене. То никога не свършва. Това е единственият начин да прогресираш на терена и като цяло. Това е и една от причините защо сега съм в Байерн. Искам да опозная нещо ново и да имам нов стимул. Убеден съм, че мога да премина към следващото ниво на моето развитие в този велик клуб.Бих искал да играя ключова роля в един от най-големите клубове в света. Все още нямам трофей в Германия. Мисля, че трябва да променим това. Фланелката с номер 10? Мога да се справя с напрежението и не съм от типа хора, които лесно се притесняват. Това е номер с голяма история и големи играчи са го носили преди мен. Чест е да нося тази фланелка. Но аз избрах този номер съзнателно, за да заявя, че съм дошъл тук да поема отговорност. Имам големи цели с Байерн и искам да покажа, че хората изцяло могат да разчитат на мен”, заяви Сане пред клубното списание.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 345

1