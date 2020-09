Йокич: Играя с търпение, защото не мога да тичам бързо

Центърът на Денвър Никола Йокич отговори по доста интересен начин на въпрос за бързината в действията му в офанзивен план. Сърбинът призна, че му харесва да действа търпеливо с топката в нападение, тъй като скоростта не е сред най-изявените му качества.

“I’m patient because I cannot really run fast. That’s my only option.”



