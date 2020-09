Рединг прекъсна перфектната серия на Рей в суперпол състезанията в WSBK

Пилотът на Скот Рединг (Ducati) прекъсна перфектната серия на Джонатан Рей (Kawasaki) в суперпол състезанията от Световния супербайк шампионат (WSBK) от началото на сезона.

That's the way to bounce back @Reddingpower WINS Tissot Superpole Race @ArubaRacing #TeruelWorldSBK pic.twitter.com/bvfApWaxdd

До днешния старт на „Моторланд Арагон“ петкратния световен шампион бе лидер във всяка една обиколка от проведените до момента четири спринтови надпревари, но тази му серия бе прекъсната в днешния ден, след като той не бе лидер в нито една от десетте обиколки.

@Reddingpower HITS THE FRONT! What a manoeuvre from the @ArubaRacing rider! #TeruelWorldSBK pic.twitter.com/ciDrP2omyH

Петкратния шампион все пак отново направи великолепно потегляне от своя пол-позишън и поведе след първия завой, но още в 15-та крива бе изпреварен от Рединг, който не остави шанс на Рей за контраатака. По този начин шампиона в Британския супербайк шампионат за миналата година си осигури победата и старт от първата позиция в днешната втора дълга надпревара. Втори в нея ще потегли Рей, който нямаше проблеми срещу вчерашния победител Михаел Рубен Риналди (GoEleven Ducati).

@jonathanrea is soooo close!



The battle is ON and there are still 8 laps to go#TeruelWorldSBK pic.twitter.com/OYsQkGD2T4