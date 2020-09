Проблеми с глезена мъчат Янис преди мач №4

Участието на звездата на Милуоки Янис Адетокумбо в четвъртия мач от плейофите срещу Маями е под въпрос. Янис получи изкълчване на десния глезен през първата четвърт на мач №3, но медицинският персонал на Бъкс му позволи да продължи да играе.

Giannis Antetokounmpo (right ankle sprain) is listed as questionable for Game 4 tomorrow pic.twitter.com/iVb7ijuErm