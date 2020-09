Тенис Шампионката Диана Москова: Цвети е явление в световен тенис 06 септември 2020 | 12:05 - Обновена Прочетена 405 0



"Следях непрекъснато резултата и треперех като човек, който е бил състезател и знае колко трудно е да се играят и печелят такива мачове. За мен Цвети е явление в българския спорт и в световния тенис. Тя е толкова скромна, хубава, обаятелна и талантлива. Рядко се срещат такива състезателки в българския тенис и по света. При това, има толкова успехи. При това, идва от именита фамилия", коментира Москова от Хюстън.







"Да се върнеш на корта с победи след години на майчинство, е победен ход. Пожелавам й да последва примера на Ким Клайстерс, която се завърна на US open след като роди дете. Клайстерс спечели и взе купата заедно с дъщеря си. Пожелавам на Цвети същото, но ако спечели, синът й ще я гледа от България.



Аз съм много щастлива, че след Малееви отново се говори за световните успехи на българския женски тенис. Да, България си е България. Много съм развълнувана, че доказахме, че женският ни тенис е силен и сега. Възхищавам се на Цвети, че уважава страната си и винаги играе за България в отборните турнири.



Диана Москова е Държавна шампионка по тенис на България по единично през 1977 г. Също така тя е седем пъти шампионка по двойки и два пъти на смесени двойки през 70-те години на 20 век. От години Диана Москова живее в Хюстън, САЩ, но се вълнува от процесите и развитието на тениса в България. Москова коментира пред БФТ представянето на Цвети Пиронкова на US open.

