Тенис Сайтът на WTA определи завръщането на Пиронкова като "феноменално" 06 септември 2020 | 10:45



Официалният сайт на WTA не подмина блестящото представяне на Цветана Пиронкова на кортовете във "Флашинг Медоус". Пловдивчанката вече е на 1/8-финал на US Open, след като в третия кръг надигра поставената под №18 в схемата хърватка Донна Векич с 6:4, 6:1. Преди това Цвети елиминира силната испанка Гарбине Мугуруса и рускинята Людмила Самсонова. Пиронкова продължава да няма загубен сет на тазгодишното Открито първенство на САЩ, а в четвъртия кръг ще срещне французойката Ализе Корне. @@@

От сайта на WTA наричат завръщането на Пиронкова в професионалния тенис "феноменално" и "невероятно", отбелязвайки, че след тригодишно отсъствие българката се класира за втората седмица на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Официалният сайт на US Open пък описва приказката на Цвети в Голямата ябълка като "най-изумителната" история на турнира, свързана с участие на майка.



