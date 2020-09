Други спортове Сензация! Без Ван Гервен на финалите на Премиър лигата по дартс 06 септември 2020 | 00:29 Прочетена 146 0



MICHAEL VAN GERWEN IS OUT



For the first time in his career, Michael van Gerwen will not be in the Play-Offs!



The reigning @unibet Premier League champion crashes out! pic.twitter.com/pgUu0rQJo5 — PDC Darts (@OfficialPDC) September 5, 2020

Битката за челните места бе изключително оспорвана, като преди последния кръг шестима играчи спореха за три места. Единствено водачът в класирането Глен Дърант бе сигурен за плейофите, а Дарил Гърни и Майкъл Смит нямаха шанс за продължаване напред.



В първата среща за вечерта Гъруин Прайс победи с 8:3 Гари Андерън и запази надежди да влезе в Топ 4.



В следващия мач Ван Гервен знаеше, че трябва да задължително да спечели, по възможност с 5 лега разлика. Той обаче показа изключително слаба игра и бе разбит с 2:8 от Дарил Гърни, който не се бореше за нищо, а играеше само за честта си.

TABLE!



Here's how things finished up in the @unibet Premier League table...



Glen Durrant tops it in his debut year, with fellow debutant Nathan Aspinall going above Gary Anderson into third place.



Michael van Gerwen with a year to forget, finishing in sixth!#Unibet180 pic.twitter.com/1hHpSjwzBI — PDC Darts (@OfficialPDC) September 5, 2020

Загубата на Ван Гервен донесе радост на Питър Райт и Гари Андерсън, които вече бяха сигурни за своето място в плейофите. Въпреки това световният шампион Райт взе своето с 8:5 срещу Майкъл Смит и по този начин събра актив от 20 точки, като завърши редовния сезон на 2-ата позиция.



В последната среща за вечерта Нейтън Аспинал се нуждаеше от задължителен успех в сблъсъка с лидера Глен Дърант, за да измести Гъруин Прайс от четвъртото място. 29-годишният англичанин показа много стабилна игра и се наложи с 8:2 и за пръв път в кариерата си ще играе в плейофите на Премиер лигата.

That confirms it...



Glen Durrant, Peter Wright, Nathan Aspinall and Gary Anderson will battle it out on October 22 at @TheO2 in the @unibet Premier League Play-Offs!



Who will be crowned 2020 Premier League Champion?#Unibet180 pic.twitter.com/hgnc0w1yf7 — PDC Darts (@OfficialPDC) September 5, 2020

Финалният плейоф в Премиър лигата ще се проведе на 22 октомври в "О2 Арена" в Лондон. На 1/2-финала Глен Дърант ще се изправи срещу Гари Андерсън, а Питър Райт ще има за съперник Нейтън Аспинал.





