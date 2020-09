Французин зарадва зрителите на "Тур дьо Франс"

Французинът Нанс Петерс спечели осмия етап от 107-о издание на колоездачната обиколка на Франция, 141 километра в Пиринеите.

Петерс измина разстоянието за 4 часа, 2:12 минути.



Втори с изоставане от 47 секунди остана Томс Скуинс от Латвия, а трети е Карлос Верона от Испания също на 47 секунди след победителя.

First Tour, first win for @NansPeters. as @AdamYates7 is still in Yellow!



Tune in for the 1' minute highlights of stage 8!#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/aQ4BRI6MJR