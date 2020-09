Шумахер с първа победа във Формула 2 след великолепен старт и доза късмет на "Монца"

Мик Шумахер (Prema) завоюва своята първа победа за сезон 2020 във Формула 2 след като триумфира по великолепен начин в основното състезание на италианската писта „Монца“. Синът на седемкратния световен шампион във Формула 1 направи невероятен старт в днешния ден от своята седма позиция и още преди спирането за първия шикан бе втори зад потеглилия от пол-позишън Калъм Илот (UNI-Virtuosi).

LAP 1/30



Super start from Schumacher



He's jumped from P7 on the grid to slot in behind leader Ilott#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/mtLKgU5HHE — Formula 2 (@FIA_F2) September 5, 2020

Двамата пилоти от академията на Ферари бяха избрали стратегия с по-къс първи стинт с меките гуми, като до стоповете се движеха на две секунди един от друг. Първи своето посещение при механиците направи Илот в края на 12-та от общо 30 обиколки. Това бе и ключовият момент в днешната надпревара, тъй като британският пилот допусна грешка при потеглянето от своя бокс и изгаси двигателя на автомобила си, което в крайна сметка му коства близо 30 секунди. Това позволи на механиците на Prema да работят спокойно, тъй като най-близките преследвачи на Шумахер преди стоповете бяха на над четири секунди зад него. Спирането на германеца мина безпроблемно и той се върна на 2.6 секунди пред Кристиан Лунгард (ART), след което до финала контролира своето темпо и разликата, като по този начин се поздрави със своята втора победа в кариерата в шампионата.

LAP 12/30



DISASTER FOR LEADER ILOTT!



He's stalled in the pits and loses a huge chunk of time!#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/NIsCZkSobA — Formula 2 (@FIA_F2) September 5, 2020

Втори на 3.1 секунди зад Шумахер завърши Лука Гиото (Hitech), който също стартира в меките гуми на Пирели, но направи по-дълъг първи стинт, след което използва по-свежите си сликове медиум и изпревари Лунгард три тура преди края. Датският пилот все пак завърши трети на 7.3 секунди зад Шумахер, а четвърти остана Юки Цунода (Carlin). Пети се нареди Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi), който бе първи от пилотите с алтернативната стратегия, като това позволи на китайския пилот да се изкачи с цели 12 места спрямо своята 17-та стартова позиция.

LAP 23/30



The two championship leaders go wheel-to-wheel



Ilott comes out on top, he's up to P6 on this incredible recovery drive #ItalianGP #F2 pic.twitter.com/wcOE6plN7b — Formula 2 (@FIA_F2) September 5, 2020

Шести след великолепно каране във втората половина на днешната надпревара остана Илот, който наложи невероятно темпо след своята грешка по време на пит стопа, но в последните турове загуби сцепление и за малко не бе изпреварен от Дан Тиктъм (DAMS) в последната обиколка. Тиктъм също като Джоу заложи на стратегия с дълга първа серия, което му позволи да се изкачи с цели три позиции само във финалните три обиколки.

Осми завърши Луи Делетра (Charouz), като по този начин швейцарецът си осигури пол позицията за утрешното спринтово състезание. Останалите две места в зоната на точките бяха заети от Роберт Шварцман (Prema) и Джехан Дарувала (Carlin).

TOP TEN



Schumacher

Ghiotto

Lundgaard

Tsunoda

Zhou

Ilott

Ticktum

Deletraz

Shwartzman

Daruvala#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/O8KfrFDb8F — Formula 2 (@FIA_F2) September 5, 2020

В генералното класиране, днешните резултати завързаха жестоко битката за титлата в която лидери с по 134 точки са Шварцман и Илот, а на само три зад тях е днешният победител Шумахер. Любопитното е, че и тримата са част от академията на Ферари и се борят за пилотските места в отбора на Алфа Ромео във Формула 1 през следващата година.

Утрешната спринтова надпревара, която ще е с дължина от 21 обиколки стартира в 12:10 часа българско време.