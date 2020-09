Англия Уулвърхамптън чупи трансферния си рекорд за 18-годишен португалец 05 септември 2020 | 17:10 - Обновена Прочетена 204 0



Силва постави множество постижения с екипа на "драконите". Той е най-младият дебютант в Примейра лига, както и най-младият титуляр за тима (17 години, два месеца и шест дни). Малко след това той стана и най-младият голмайстор в историята на португалския елит. Атакуващият играч има 21 мача с три гола и две асистенции за първия състав на Порто, като освен титлата на Португалия и Купата на страната през изминалия сезон, той е печелил още и Младежката Шампионска лига през 2018/19. Талантът е сравняван със сънародника си

Fabio Silva is gonna sign his contract until June 2025 with Wolverhampton on next hours - deal is done. He’s finalizing last details with his agents. #Wolves #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2020 Отборът на Уулвърхамптън е на път да се сдобие с пореден португалски футболист, съобщават “Рекорд” и The Athletic. Става въпрос за 18-годишния нападател на Порто Фабио Силва, за когото “вълците” ще счупят трансферния си рекорд и ще платят 40 млн. евро. Договорът му ще е до лятото на 2025 г., като ще бъде подписан в следващите часове.Силва постави множество постижения с екипа на “драконите”. Той е най-младият дебютант в Примейра лига, както и най-младият титуляр за тима (17 години, два месеца и шест дни). Малко след това той стана и най-младият голмайстор в историята на португалския елит. Атакуващият играч има 21 мача с три гола и две асистенции за първия състав на Порто, като освен титлата на Португалия и Купата на страната през изминалия сезон, той е печелил още и Младежката Шампионска лига през 2018/19. Талантът е сравняван със сънародника си Кристиано Роналдо , с когото имат един и същ агент - Жорже Мендеш. Той ще стане десетият португалски играч в състава на Нуно Еспирито Санто

