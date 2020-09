Бивш играч на Реал и Далас продължава в Китай

Центърът Салах Межри ще продължи кариерата си в Китай, твърди авторитетният журналист Емилиано Карчия. Бившият играч на Далас Маверикс и Реал Мадрид ще подпише договор с елитния Пекин Роял Файтърс, където ще бъде трениран от двукратния участник в “Мача на звездите” на НБА Стефон Марбъри.

Salah Mejri is joining Beijing Royal Fighters where he will be coached by Stephon Marbury.

The Tunisian has played with Real Madrid last season