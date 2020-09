Риналди с първа победа в Световния супербайк шампионат

Михаел Рубен Риналди завоюва своята първа победа в Световния супербайк шампионат (WSBK), след като триумфира в първото състезание от втория пореден състезателен уикенд на испанската писта „Моторланд Арагон“.

