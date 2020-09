Англия Нюкасъл и Астън Вила с оферти за Калъм Уилсън 05 септември 2020 | 15:04 - Обновена Прочетена 86 0



Вчера бирмингамци предложиха 15 милиона плюс бонуси, но тази оферта бе отхвърлена. След като Нюкасъл се включи в битката, от Вила са изпратили ново предложение от 21 милиона паунда.



Ръководството на Борнемут, който миналия сезон изпадна от Висшата лига, още не е дало отговор по офертите. Самият играч предпочита да премине в Нюкасъл, но за него най-важно е да продължи да играе в елита.



Aston Villa have upped their offer for Bournemouth striker Callum Wilson to £21m while Newcastle have tabled a bid totalling £20m [SkySportsNews]#TFTMedia #Transfers pic.twitter.com/ruHlFAHJbw — The Football Terrace (@TFTMedia1) September 5, 2020

Калъм Уилсън играе с екипа на "черешките" от 2014 г., когато пристигна от Ковънтри. От тогава той има 67 гола в 180 мача за клуба. Интерес към него проявяват също Уест Хам и Тотнъм.

