Милуоки трябва да направи нещо невиждано, за да продължи напред

Тъмни облаци надвиснаха над бъдещето на Милуоки Бъкс. Отборът с най-добър баланс от редовния сезон е изправен пред огромен провал, след като изгуби трети пореден мач в серията си с Маями Хийт. “Горещите” спечелиха мач №3 със 115:100 след опустошителното 40:13 в последната четвърт, осигурявайки си аванс от 3-0 победи в полуфиналната серия. Маями се нуждае от още само един успех, за да достигне до финалите на Източната конференция за пръв път от 2014-а.

NBA teams that fall behind 3-0 in a best-of-seven playoff series are 0-139 ...



That includes 0-3 at The Bubble ... where thoughts OF getting home, as LeBron James explained a week ago, tug at everyone