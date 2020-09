Кошмарът за Милуоки няма край: Бътлър отново наказа "елените"

Маями Хийт е на само една победа от това да елиминира най-добре представилия се отбор в редовния сезон - Милуоки Бъкс, и да си заслужи място на финалите на Източната конференция. “Горещите” спечелиха и мач №3 от полуфиналната си серия с “елените”, като този път успяха да осъществят брилянтен обрат от 14 точки дефицит - 115:100 (29:30, 21:27, 25:30, 40:13).

Играчите на Ерик Сполстра спечелиха последната четвърт с цели 27 точки разлика, а основен принос за обрата имаше лидерът Джими Бътлър, който отбеляза 17 от своите 30 точки именно във финалния период. Хийт приключиха срещата със серия от 17:1, като не позволиха на съперниците си да реализират кош от игра в последните 4:41 минути на срещата.

Бътлър поведе Маями с 30 точки, 7 борби и 6 асистенции, Бам Адебайо добави “дабъл-дабъл” от 20 точки и 16 борби, Джей Краудър наниза 17 точки и направи 5 асистенции, Горан Драгич бе по тих спрямо предните си двубои и наниза 15 точки при 6/15 стрелба, а стрелецът Тайлър Хиро вкара 13 точки за успеха.

