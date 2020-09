Тенис Чорич спаси 6 мачбола и шокира Циципас в петсетова драма 05 септември 2020 | 09:36 - Обновена Прочетена 819 0



копирано





WHAT A COMEBACK!@Borna_Coric saves not one, not two, not three, but SIX match points and is through to Round 4.



An instant classic on Louis Armstrong. pic.twitter.com/CURAZIokxt — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020 Циципас можеше да се смята за сигурен участник в четвъртия кръг на надпреварата при 5:1 гейма в четвъртия сет, но Чорич се завърна по блестящ начин в мача и спечели 5 поредни гейма, 3 от които с реализирани пробиви, за да открадне частта и да изравни общия резултат. Гръцката първа ракета имаше шанс отново да затвори срещата в петия сет, но Чорич се завърна от пробив дефицит, а също така спаси някои ключови брейк точки, за да шокира 22-годишния грък в тайбрека, спечелен със 7:4.



6. Match. Points. Saved.



Unbelievable. pic.twitter.com/IiR6R7Uf7B — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020 В четвъртия кръг Чорич ще срещне 63-ия в света австралиец Джордан Томпсън, който елиминира казахстанеца Михаил Кукушкин с 3:0 сета вчера. A reaction fit for a stunning comeback.



What a match.@borna_coric I #USOpen pic.twitter.com/ImYL2uYdUP — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020 Останалите резултати от вчерашния ден:



Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Камерън Нори (Великобритания) - 7:6(2), 4:6, 6:2, 6:1

Корентен Муте (Франция) - (23) Даниел Евънс (Великобритания) - 4:6, 6:3, 7:6(5), 7:6(1)

(1) Новак Джокович (Сърбия) - (28) Ян-Ленард Щруф (Германия) - 6:3, 6:3, 6:1

(4) Александър Зверев (Германия) - (32) Адриан Манарино (Франция) - 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:2

(7) Давид Гофен (Белгия) - (26) Филип Крайнович (Сърбия) - 6:1, 7:6(5), 6:4

(12) Денис Шаповалов (Канада) - (19) Тейлър Фриц (САЩ) - 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(5), 6:2

(20) Пабло Кареньо Буста (Испания) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:4, 6:3, 6:2 Първата ракета на Хърватия Борна Чорич сътвори невероятен обрат, чрез който елиминира четвъртия поставен в схемата на US Open Стефанос Циципас още в третия кръг на турнира. 23-годишният хърватин триумфира в петсетов трилър - 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4), след като изоставаше с цели два пробива разлика в четвъртия сет, в който трябваше да отразява 6 мачбола.Циципас можеше да се смята за сигурен участник в четвъртия кръг на надпреварата при 5:1 гейма в четвъртия сет, но Чорич се завърна по блестящ начин в мача и спечели 5 поредни гейма, 3 от които с реализирани пробиви, за да открадне частта и да изравни общия резултат. Гръцката първа ракета имаше шанс отново да затвори срещата в петия сет, но Чорич се завърна от пробив дефицит, а също така спаси някои ключови брейк точки, за да шокира 22-годишния грък в тайбрека, спечелен със 7:4.В четвъртия кръг Чорич ще срещне 63-ия в света австралиец Джордан Томпсън, който елиминира казахстанеца Михаил Кукушкин с 3:0 сета вчера.Останалите резултати от вчерашния ден:Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Камерън Нори (Великобритания) - 7:6(2), 4:6, 6:2, 6:1Корентен Муте (Франция) - (23) Даниел Евънс (Великобритания) - 4:6, 6:3, 7:6(5), 7:6(1)(1) Новак Джокович (Сърбия) - (28) Ян-Ленард Щруф (Германия) - 6:3, 6:3, 6:1(4) Александър Зверев (Германия) - (32) Адриан Манарино (Франция) - 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:2(7) Давид Гофен (Белгия) - (26) Филип Крайнович (Сърбия) - 6:1, 7:6(5), 6:4(12) Денис Шаповалов (Канада) - (19) Тейлър Фриц (САЩ) - 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(5), 6:2(20) Пабло Кареньо Буста (Испания) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:4, 6:3, 6:2 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 819

1