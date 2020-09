Тенис Майки в атака! 04 септември 2020 | 23:07 - Обновена Прочетена 513 0



9 Americans, 5 Belarusians, 3 Mothers and 5 Teenagers.



9 Americans, 5 Belarusians, 3 Mothers and 5 Teenagers.

Round 2 by the numbers https://t.co/t7dssGm7bD#USOpen pic.twitter.com/msCoIYFFY0 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

Strong.

Invincible.

Woman.@vika7 | #USOpen pic.twitter.com/BSCxKT3iad — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020 Общо 9 тенисистки, които са раждали, започнаха в основната схема на турнира, като 5 от тях преодоляха първото препятствие. В крайна сметка обаче само три майки достигнаха до третия кръг, а всички ние се надяваме да видим Пиронкова и във втората седмица на US Open. Последният в случай, в който майка спечели US Open, е през 2010 година, когато белгийката Ким Клайстерс вдигна престижния трофей. Три тенисистки, които вече са майки, се класираха за третия кръг на US Open 2020. Сред тях е и българката Цветана Пиронкова, която след тригодишно отсъствие от кортовете се завърна в професионалния тенис именно на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Цвети не загуби сет в първите си две срещи, в които се справи с Людмила Самсонова и Гарбине Мугуруса, а в третия кръг я чака среща с хърватката Донна Векич.Другите две майки, които продължават участието си в Голямата ябълка, са две доста сериозни имена и бивши лидерки в световната ранглиста - Серина Уилямс и Виктория Азаренка. Носителката на рекордните в "Оупън ерата" 23 титли от "Големия шлем" Уилямс, която в края на месеца, навършва 39 години, преследва седми триумф на US Open. 31-годишната беларускиня Азаренка пък показва отлична форма след рестарта на сезона в женския тенис. Двукратната шампионка на Australian Open спечели (макар и без игра на финала) преместения от Синсинати в Ню Юорк турнир непосредствено преди US Open, а в първите си два мача на Откритото на САЩ няма загубен сет.Общо 9 тенисистки, които са раждали, започнаха в основната схема на турнира, като 5 от тях преодоляха първото препятствие. В крайна сметка обаче само три майки достигнаха до третия кръг, а всички ние се надяваме да видим Пиронкова и във втората седмица на US Open. Последният в случай, в който майка спечели US Open, е през 2010 година, когато белгийката Ким Клайстерс вдигна престижния трофей.

