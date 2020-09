Тенис Осака се поизмъчи, но е на 1/8-финал, Кербер продължава без загубен сет 04 септември 2020 | 22:16 - Обновена Прочетена 107 0



Test: passed@naomiosaka holds off Kostyuk and is on to Round 4 pic.twitter.com/OlCZvDprB7 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020 Напред продължава и друга бивша шампионка на US Open - Анжелик Кербер. Поставената под №17 германка, се справи с 6:3, 6:4 с американката Ан Ли, въпреки че на моменти не изглеждаше напълно убедителна. Победителката в Ню Йорк през 2016 година, която е бивша №1 в света и носителка на общо 3 титли от "Големия шлем", все още няма загубен сет на турнира. Тя ще мери сили на 1/8-финалите с американката Дженифър Брейди. Поставената под №28 Брейди сложи край на участието на французойката Каролин Гарсия, която във втория кръг шокира водачката в схемата Каролина Плишкова. Брейди надигра Гарсия с 6:3, 6:3.

Just like old times.@AngeliqueKerber is through to Round 4 after defeating Li 6-3, 6-4. pic.twitter.com/io1ZmUCCZe — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020 Хърватката Петра Мартич, номер 8 в схемата, пък победи дебютантката в турнири за "Големия шлем" Варвара Грачова с 6:3, 6:3 и също намери място на осминафиналите на Откритото първенство на САЩ. Двете тенисистки допуснаха три поредни пробива в началото на мача, преди в крайна сметка Мартич да задържи сервиса си и да поведе с 3:1. Докато Грачова продължаваше да прави грешка след грешка, Мартич донякъде се стабилизира, задържа собственото си подаване и стигна до четвърти пробив в първия сет. Вторият обаче предложи повече от това, което се видя на старта. Двете си размениха бързи пробиви, но отново хърватката стабилизира изявите си първа и поведе с 4:1. Тя успя да задържи преднината и затвори срещата при 6:3. В следващия етап мартич ще има за съперничка №23 в схемата Юлия Путинцева (Казахстан), която се наложи с 3:6, 6:2, 6:1 над Алиаксандра Саснович (Беларус).

No. 8 seed Petra Martic is our first player into Round 4. #USOpen pic.twitter.com/NnLlBXrlQ8 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020 В същото време в мач от втори кръг при жените 18-годишната американка Кетрин МакНали надви №21 в схемата Екатерина Александрова (Русия) с 4:6, 6:3, 7:6 (2). МакНали е следващата съперничка на поставената под №16 белгийка Елизе Мертенс, която не даде сет на испанката Сара Сорибес Тормо - 6:3, 7:5. Полякинята Ига Швьонтек, която пък е само на 19 години, прекърши с 6:7 (5), 6:3, 6:4 участващата с "уайлд кард" американка Сачия Викъри.



