Тенис Ето какво каза Мугуруса за Пиронкова след загубата си от българката 04 септември 2020 | 20:58 - Обновена Прочетена 368 0



копирано





"Гледала съм я, но много, много отдавна. Никога не бях играла срещу нея. Мисля, че тя игра много добре днес, сложен опонент.

Muguruza with the great sportsmanship. Love to see. #USOpen pic.twitter.com/6b0AI8GelI — cartichoke (@cartermacg) September 3, 2020 Мисля, че започнах много добре. Мисля, че в хода на мача тя започна да играе по-умно. Тя играеше прекрасно играта си, беше много солидна. Мисля, че в определени моменти поемах някои рискове, а можех да помисля повече. Просто детайли, дори да водиш в резултата, липсата на игрова практика, на състезателни мачове те кара да се чувстваш малко странно", сподели Мугуруса, говорейки за българската си съперничка и собственото си представяне.

Garbine Muguruza is so much powerful



(GIF @doublefault28) pic.twitter.com/JSTlwb1An5 — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 3, 2020 Бившата №1 в света и носителка на 2 титли от "Големия шлем" Гарбине Мугуруса преклони глава пред правещата на US Open своето завръщане в професионалния тенис Цветана Пиронкова. Ето какво каза след поражението си с 5:7, 3:6 от пловдивчанката във втория кръг на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк испанската тенисистка."Гледала съм я, но много, много отдавна. Никога не бях играла срещу нея. Мисля, че тя игра много добре днес, сложен опонент.Мисля, че започнах много добре. Мисля, че в хода на мача тя започна да играе по-умно. Тя играеше прекрасно играта си, беше много солидна. Мисля, че в определени моменти поемах някои рискове, а можех да помисля повече. Просто детайли, дори да водиш в резултата, липсата на игрова практика, на състезателни мачове те кара да се чувстваш малко странно", сподели Мугуруса, говорейки за българската си съперничка и собственото си представяне.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 368

1