Тенис Пиронкова обясни как е победила Мугуруса 04 септември 2020 | 20:10 - Обновена Прочетена 666 0



копирано





"След тригодишно отсъствие от тура няма как да нямаш съмнения и резултатите ми ме правят много щастлива, защото показват, че съм направила правилните неща в подготовката ми за това завръщане и това ме кара да се чувствам горда", сподели на пресконференцията си след победата срещу Мугуруса 32-годишната пловдивчанка.

Patience and perseverance.



After 3 years away from the tour, @TPironkova shows that she's still got it...#USOpen pic.twitter.com/VkYgHvQDds — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020 "Непрекъснато следях новините около тура, особено турнирите от "Големия шлем", тях винаги ги гледам. Но наистина за известно време се изключих от тениса във всички аспекти. Имаше периоди, в които не следях всички турнири, а само някои от тях. Предполагам, че просто имах нужда малко да се дистанцирам, за около две години. Но малко по-малко турът започна да ми липсва, започнах да следя повече турнири и играчи. В главата ми започнаха да се зараждат планове и гледах в календара кои турнири биха ми паснали най-добре. И в един момент си казах: "ОК, нека грабна тази възможност, този шанс и просто да опитам да дам най-доброто от себе си". А резултатите в момента, както казах и преди малко, наистина ме карат да се чувствам горда и щастлива", продължи Пиронкова.



Пиронкова е №1 на US Open по интересен показател

"Тази победа, разбира се, означава много за мен, особено сега. Но в същото време винаги съм знаела, че имам сили за такава победа, защото не за първи път печеля срещу топиграч. В тура съм от почти 15 години и много пъти съм се изправяла срещу най-добрите играчи. Имам и доста победи срещу тях, така че бях готова психически, предполагам. Това не е нещо супер ново за мен. Чувствах се добре, движех се добре, удрях добре топката и си мислех: "защо да не спечеля".



Срещу Мугураса се опитвах да оставам в точките колкото може по-дълго, да вкарвам колкото е възможно повече топки в корта. В началото това бе доста трудно, защото тя сервираше страхотно, не пропускаше сервис и правеше много асове. Малко по малко успях да се нагодя към тези сервиси, да ги връщам по-успешно и това ми помогна. Моят сервис беше доста солиден и това страшно много ми помогна. Движех се и много добре по корта, предполагам, че комбинацията от всички тези неща доведе до този резултат", каза още бившата първа ракета на България.



Цветана Пиронкова накара световната тенис общественост да й обърне внимание, след като полуфиналистката от "Уимбълдън" през 2010 година победи силната испанка Гарбине Мугуруса във втория кръг на US Open. В Ню Йорк Пиронкова се завърна след тригодишно отсъствие от кортовете. За последно тя игра на "Уимбълдън 2017", където загуби във втория кръг от датчанката Каролин Вожняцки, която също вече сложи край на професионалната си кариера. През 2018 година Цвети роди момче на име Александър, а преди броени месеци обяви плановете си за завръщане в WTA тура, което се забави заради пандемията от коронавирус. Сега обаче тя вече има две двусетови победи на US Open, а в третия кръг ще играе срещу друга нелека съперничка - хърватката Дона Векич."След тригодишно отсъствие от тура няма как да нямаш съмнения и резултатите ми ме правят много щастлива, защото показват, че съм направила правилните неща в подготовката ми за това завръщане и това ме кара да се чувствам горда", сподели на пресконференцията си след победата срещу Мугуруса 32-годишната пловдивчанка."Непрекъснато следях новините около тура, особено турнирите от "Големия шлем", тях винаги ги гледам. Но наистина за известно време се изключих от тениса във всички аспекти. Имаше периоди, в които не следях всички турнири, а само някои от тях. Предполагам, че просто имах нужда малко да се дистанцирам, за около две години. Но малко по-малко турът започна да ми липсва, започнах да следя повече турнири и играчи. В главата ми започнаха да се зараждат планове и гледах в календара кои турнири биха ми паснали най-добре. И в един момент си казах: "ОК, нека грабна тази възможност, този шанс и просто да опитам да дам най-доброто от себе си". А резултатите в момента, както казах и преди малко, наистина ме карат да се чувствам горда и щастлива", продължи Пиронкова."Тази победа, разбира се, означава много за мен, особено сега. Но в същото време винаги съм знаела, че имам сили за такава победа, защото не за първи път печеля срещу топиграч. В тура съм от почти 15 години и много пъти съм се изправяла срещу най-добрите играчи. Имам и доста победи срещу тях, така че бях готова психически, предполагам. Това не е нещо супер ново за мен. Чувствах се добре, движех се добре, удрях добре топката и си мислех: "защо да не спечеля".Срещу Мугураса се опитвах да оставам в точките колкото може по-дълго, да вкарвам колкото е възможно повече топки в корта. В началото това бе доста трудно, защото тя сервираше страхотно, не пропускаше сервис и правеше много асове. Малко по малко успях да се нагодя към тези сервиси, да ги връщам по-успешно и това ми помогна. Моят сервис беше доста солиден и това страшно много ми помогна. Движех се и много добре по корта, предполагам, че комбинацията от всички тези неща доведе до този резултат", каза още бившата първа ракета на България. @@@

Тя коментира и предизвикателствата, свързани с това да съчетаваш майчинството с професионалната тенис кариера. "Да станеш майка е голяма промяна. Приоритетите ти вече са съвсем други, нищо не е същото. В момента просто съм щастлива да играя. Възможността синът ми да ме гледа как играя също ме кара да се чувствам много щастлива. Прекрасно е да можеш да играеш без това допълнително напрежение, което сама си налагах преди. Знаете ли, да спечеля мач преди беше почти на живот и смърт за мен, но сега не е така. Сега преди всичко се наслаждавам, че отново съм на корта. Предполагам, че сега съм много по-зряла.



Определено не е лесно да съчетаваш майчинството с професионалния спорт. Разбира се, има много предизвикателства. Но има приоритети и за мен това винаги ще бъдат моят син и моето семейство - тяхното здраве и щастие. И никога няма да направя компромис с това. Но ако си изготвиш добър график и имаш правилната мотивация, мисля, че можеш да комбинираш двете неща - да бъдеш майка и едновременно с това професионална тенисистка. Иска се много работа, но с всичко е така", каза Пиронкова.



Борис Бекер впечатлен от завръщането на Пиронкова

"На този етап най-трудната част за мен е свързана с физическото ми състояние. Нямах шанса да играя на друг турнир преди този и да изиграя няколко поредни мача е голямо предизвикателство за мен. Разбира се, имам малко болки, с които ще се опитам да се справя до следващия ми мач. Бих казала, че физическата част е голямото предизвикателство за мен.



Цвети Пиронкова постигна една от най-паметните победи в кариерата си!

Без страхотната любов и подкрепа на моето семейство нямаше да успея. Ден след като обявих, че планирам да се завърна в тениса, започна отмяната на почти всички турнири, така че имах моите съмнения дали съм взела правилното решение или дали това е подходящото време, но всъщност се оказа, че решението ми е било правилно. Всъщност пандемията ми даде допълнително време за подготовка - може би 5-6 месеца повече. Разбира се, имах и шанса да вляза директно в основната схема тук, което вероятно нямаше да е възможно, ако не беше пандемията. Това беше, огромна, огромна възможност, бих казала", сподели още пловдивчанката.



Щастливата Цвети: За такива мачове се върнах

В края на пресконференцията Цвети бе попитана и за влиянието върху нейната кариера на прочутата фамилия Малееви. "Познавам много добре Маги, защото когато започвах да играя, тя още беше в тура. Тя ми даваше добри съвети, с нея сме в много добри, приятелски отношения. Разбира се, винаги помага да имаш такъв пример. Помага ти, защото ти дава увереност и ти показва, че нещата действително могат да се случат. Когато идваш от малка държава в Източна Европа, имаш нужда от такива примери и много ми помогна това, че ги познавам", завърши Пиронкова.



ПЪЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ИЗГЛЕДАТЕ ТУК! Тя коментира и предизвикателствата, свързани с това да съчетаваш майчинството с професионалната тенис кариера. "Да станеш майка е голяма промяна. Приоритетите ти вече са съвсем други, нищо не е същото. В момента просто съм щастлива да играя. Възможността синът ми да ме гледа как играя също ме кара да се чувствам много щастлива. Прекрасно е да можеш да играеш без това допълнително напрежение, което сама си налагах преди. Знаете ли, да спечеля мач преди беше почти на живот и смърт за мен, но сега не е така. Сега преди всичко се наслаждавам, че отново съм на корта. Предполагам, че сега съм много по-зряла.Определено не е лесно да съчетаваш майчинството с професионалния спорт. Разбира се, има много предизвикателства. Но има приоритети и за мен това винаги ще бъдат моят син и моето семейство - тяхното здраве и щастие. И никога няма да направя компромис с това. Но ако си изготвиш добър график и имаш правилната мотивация, мисля, че можеш да комбинираш двете неща - да бъдеш майка и едновременно с това професионална тенисистка. Иска се много работа, но с всичко е така", каза Пиронкова."На този етап най-трудната част за мен е свързана с физическото ми състояние. Нямах шанса да играя на друг турнир преди този и да изиграя няколко поредни мача е голямо предизвикателство за мен. Разбира се, имам малко болки, с които ще се опитам да се справя до следващия ми мач. Бих казала, че физическата част е голямото предизвикателство за мен.Без страхотната любов и подкрепа на моето семейство нямаше да успея. Ден след като обявих, че планирам да се завърна в тениса, започна отмяната на почти всички турнири, така че имах моите съмнения дали съм взела правилното решение или дали това е подходящото време, но всъщност се оказа, че решението ми е било правилно. Всъщност пандемията ми даде допълнително време за подготовка - може би 5-6 месеца повече. Разбира се, имах и шанса да вляза директно в основната схема тук, което вероятно нямаше да е възможно, ако не беше пандемията. Това беше, огромна, огромна възможност, бих казала", сподели още пловдивчанката.В края на пресконференцията Цвети бе попитана и за влиянието върху нейната кариера на прочутата фамилия Малееви. "Познавам много добре Маги, защото когато започвах да играя, тя още беше в тура. Тя ми даваше добри съвети, с нея сме в много добри, приятелски отношения. Разбира се, винаги помага да имаш такъв пример. Помага ти, защото ти дава увереност и ти показва, че нещата действително могат да се случат. Когато идваш от малка държава в Източна Европа, имаш нужда от такива примери и много ми помогна това, че ги познавам", завърши Пиронкова.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 666 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1