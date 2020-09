Тенис Пиронкова е №1 на US Open по интересен показател 04 септември 2020 | 18:42 - Обновена Прочетена 1272 0



копирано









Според статитиката Пиронкова е направила общо 7 аса и 0 двойни грешки в двата си мача дотук. Тя обаче е №1 по процент невърнати от съперничките начални удари - 57% за първи сервис и още по-впечатляващия показател 63% за втори сервис.



Цветана Пиронкова се оказва тенисистката с най-ефективен и опасен сервис до момента на тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ. Пловдивчанката записа две чудесни победи на US Open 2020, като в първия кръг надигра рускинята Людмила Самсонова с 6:2, 6:3, а вчера изненада поставената под №10 испанка Гарбине Мугуруса със 7:5, 6:3. В третия кръг Цвети ще играе с №18 в схемата Донна Векич (Хърватия).Според статитиката Пиронкова е направила общо 7 аса и 0 двойни грешки в двата си мача дотук. Тя обаче е №1 по процент невърнати от съперничките начални удари - 57% за първи сервис и още по-впечатляващия показател 63% за втори сервис. @@@

Зад Цвети в тази класация за момента са дори имена като Серина Уилямс, Петра Квитова и Наоми Осака, които притежават тежък за отразяване сервис. Трябва да се отбележи, че доста напред в класацията е и следващата противничка на Пиронкова - Векич. Единствената тенисистка, която не е допуснала пробив в първите си две срещи, пък е шампионката на Australian Open София Кенин.

Unreturned 2nd Serves:

1. Pironkova: 63%

2. Jabeur: 54%

3. Sakkari: 52%

4. Vekic: 48%

5. Kenin: 42%



Tournament Avg: 20%#USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) September 4, 2020 After two rounds, Sofia Kenin is the only player remaining who has yet to be broken.



Service Games Won:

1. Kenin: 100% (17/17)

T-2. Rogers: 94% (17/18)

T-2. Azarenka: 94% (15/16)

4. Keys: 93% (14/15)

5. Mertens: 92% (12/13)#USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) September 4, 2020 Зад Цвети в тази класация за момента са дори имена като Серина Уилямс, Петра Квитова и Наоми Осака, които притежават тежък за отразяване сервис. Трябва да се отбележи, че доста напред в класацията е и следващата противничка на Пиронкова - Векич. Единствената тенисистка, която не е допуснала пробив в първите си две срещи, пък е шампионката на Australian Open София Кенин.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1272 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1