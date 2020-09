Стив Неш предложил роля на Дирк Новицки в щаба на Бруклин

Новият старши треньор на Бруклин Нетс Стив Неш е предложил роля като асистент на бившия си съотборник в Далас и легенда на НБА Дирк Новицки . За съжаление няма да видим този тандем на пейката на “мрежите”, тъй като великият германец е отклонил офертата на Неш, а като причина е посочил, че все още му изглежда рано да се връща към натоварения график в баскетбола отвъд океана. Легендата Стив Неш застава начело на Бруклин Нетс

New Nets coach Steve Nash sounded out his longtime former teammate and close friend Dirk Nowitzki to gauge his interest in coming to Brooklyn as an assistant coach, @NYTSports has learned, but Nowitzki is not looking to return to the game full-time so early in his retirement