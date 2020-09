Стивън Ей Смит за назначението на Стив Неш: Белите хора винаги са с привилегии

Добре известният анализатор в сферата на баскетбола отвъд океана - Стивън Ей Смит, направи противоречиво изказване по повод назначението на Стив Неш като старши треньор на Бруклин Нетс. 52-годишният журналист се обяви против решението на “мрежите” да вземат треньор без никакъв опит на тази позиция в кариерата си, като засегна темата за расовата дискриминация и заяви, че белите хора винаги са с привилегии.

"This is white privilege. This does not happen for a Black man."



Stephen A. shared his thoughts on the Brooklyn Nets hiring Steve Nash as head coach.



(via @stephenasmith) pic.twitter.com/8IYLjUQEgk