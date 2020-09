Джа Морант е новобранец №1 в НБА

Младата звезда на Мемфис Гризлис Джа Морант спечели наградата “Новобранец на годината” в НБА. 21-годишният плеймейкър на “гризлитата” получи 99 от общо 100 вота от журналистите, като триумфира в класацията с общо 498 точки. Втори остана гардът на Маями Кендрик Нън с 204 точки, а трети - крилото на Ню Орлиънс Зайън Уилямсън със 140.

