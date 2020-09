ЛА Клипърс не се затрудни с Денвър в мач №1

Един от фаворитите за титлата в НБА - Лос Анджелис Клипърс, нанесе първия удар в серията си с Денвър. Отборът на старши треньора Док Ривърс постигна комфортен успех в мач №1 със 120:97 (31:31, 38:20, 22:16, 29:30) над Нъгетс, които имаха по-малко от 48 часа почивка след тежката си серия с Юта Джаз, завършила в седем мача в сряда сутрин.

