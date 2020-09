НБА Тройка на Ануноби със сирената измъкна Торонто от непосилна задача 04 септември 2020 | 10:41 - Обновена Прочетена 902 0



Половин секунда делеше Бостън Селтикс от преднина от 3-0 победи над действащия шампион на НБА Торонто Раптърс. В последния възможен момент, в последната си атака, канадците успяха да се спасят, благодарение на успешна стрелба от зоната за три точки на крилото Оу Джи Ануноби за крайното 104:103 (28:33, 19:24, 29:23, 28:23). Героят Ануноби получи прекрасен пас от плеймейкъра Кайл Лаури и наниза тройката, която стопи дефицита на шампионите до 1-2 победи в полуфиналната серия на Източната конференция.



ARE YOU KIDDING ME?!?!??!?! pic.twitter.com/9dfLglhKM5 — Toronto Raptors (@Raptors) September 4, 2020 Бостън имаше преимущество през първото полувреме, в което играчите на Брад Стивънс успяха да достигнат до 10-точкова преднина. В третата четвърт обаче Лаури, ВанФлийт и Сиакам вдъхновиха съотборниците си и Торонто се доближи на 4 точки от противника си. Последната част бе равностойна, но “келтите” задържаха 4-точковия си аванс при 97:101 с 1:41 на таблото. Лаури и ВанФлийт изравниха резултата по 101, но след това Кемба Уокър намери по страхотен начин центъра Даниел Тайс, който заби за 2 точки преднина при 0.5 секунди. Тройката на Ануноби обаче стъжни живота на Селтикс - 104:103.

Кайл Лаури поведе Раптърс с 31 точки, 6 борби и 8 асистенции, Фред ВанФлийт се отчете с 25 точки и 6 завършващи подавания, Паскал Сиакам наниза 16 пункта, Оу Джи Ануноби завърши с 12 точки и 10 борби, а Марк Гасол добави 10 точки. "OG ANUNOBY AT THE BUZZER!"



"OG ANUNOBY AT THE BUZZER!"



The shot and the @Raptors reax!#TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime pic.twitter.com/37SrlA6xIj — NBA (@NBA) September 4, 2020

Кемба Уокър реализира 29 точки за Бостън, Джейлън Браун се отличи с "дабъл-дабъл" от 19 точки и 12 борби, Джейсън Тейтъм добави 15/9/6 при стрелба 5/18, а Маркъс Смарт отбеляза 11 точки. Мач №4 между Торонто и Бостън е в събота от 1:30 часа българско време.



